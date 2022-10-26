В Госдуме предложили запретить использовать иностранные слова при российских аналогах

В Госдуму внесли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка для его защиты от чрезмерного употребления иностранных слов.

Как сообщает ТАСС, соответствующие поправки предлагается внести в закон «О государственном языке Российской Федерации».

Согласно пояснительным запискам, документ направлен на осуществление контроля за соблюдением должностными лицами и российскими гражданами норм русского литературного языка.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в пояснении к законопроекту.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит Большой Львов», что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны.