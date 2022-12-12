«Ъ»: Минздрав составил для врачей список недопустимых слов при записи пациентов на приём

Минздрав России составил методические материалы для врачей и персонала больниц по общению с пациентами во время дистанционных консультаций.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Медицинскому персоналу посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, прямых или завуалированных оскорблений, оценочных суждений, а также высказываний, не несущих конкретного смысла.

В ведомстве призвали отказаться от употребления уменьшительно-ласкательных слов и использовать нейтральное обращение «вы».

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения и скорой помощи с января 2023 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об объёмах дополнительных выплат, которые будут получать ряд медицинских работников с 2023 года.