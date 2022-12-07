Голикова рассказала об объёме дополнительных выплат для медицинских работников в 2023 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об объёмах дополнительных выплат, которые будут получать ряд медицинских работников с 2023 года.

«Хотела бы сказать о тех размерах выплат, которые будут получать отдельные категории врачей, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала учреждений», — приводит РИА Новости её слова.

Голикова сообщила, что врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена — 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. рублей в месяц.

По её словам, на эти выплаты выделены 152,4 млрд рублей в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения и скорой помощи с января 2023 года.