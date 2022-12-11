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Аллерголог Зиннатова дала рекомендации по употреблению мандаринов

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Анастасия Румянцева
Врач — аллерголог-иммунолог Елена Зиннатова рассказала в беседе с RT о правилах безопасного употребления мандаринов.
Аллерголог Зиннатова дала рекомендации по употреблению мандаринов
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«Многие относят мандарины к продуктам с высоким аллергенным потенциалом. На самом ли деле всё обстоит именно так? Реакции организма на продукты питания можно разделить на два типа: истинные аллергические (пищевая аллергия) и псевдоаллергические (ложная). При пищевой аллергии иммунная система образует антитела к конкретному продукту, которые циркулируют в крови и при попадании пищевого аллергена в организм сразу же инициируют на него аллергическую реакцию», — объяснила эксперт.

При ложной аллергии продукт может спровоцировать развитие той же кожной реакции, например, но без участия иммунной системы и образования аллергенных антител к нему, рассказала собеседница RT.

«Реакции в таком случае происходят из-за действия вещества, называемого гистамином. Или его изначально много в самом продукте, или продукт стимулирует его выброс из клеток. Если у пациента параллельно имеется недостаточная активность ферментов желудочно-кишечного тракта, например, то гистамин будет долго находиться в организме и провоцировать реакции», — добавила врач «ИНВИТРО-Сибирь».

По её словам, мандарины — это продукт, который чаще провоцирует реакции ложной аллергии.

«В чём их отличие, так это в том, что реакции на них зависят от дозы, которая была употреблена человеком, и фонового состояния его желудочно-кишечного тракта», — пояснила эксперт.

Поэтому переносимая доза мандаринов у каждого человека индивидуальна и зависит от вышеперечисленных состояний.

«В праздничные дни рекомендуется употреблять то количество мандаринов, которое переносится организмом хорошо, без развития каких-либо реакций (возможно превышение привычной дозы на 20—30%). При развитии острых реакций, таких как распространённая крапивница, отёк Квинке, затруднённое дыхание, необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — заключила Зиннатова.

Ранее врачи предупредили о возможности возникновения сильной аллергии на фундук и арахис.

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