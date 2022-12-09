Инфекционист Коновалов заявил, что причиной тяжёлого течения гриппа у детей может быть «иммунный долг»

Инфекционист, специалист по вакцинации, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал, что дети в этом сезоне тяжело переносят грипп, поскольку многие из них не имеют иммунитета.

«В текущую эпидемиологическую ситуацию вносит существенный вклад такое понятие, как «иммунный долг». Суть его в том, что многие дети в пандемию COVID-19 не контактировали со сверстниками в школах, детских садах и других общественных местах. Поэтому они не имеют опыта встречи со многими вирусами и бактериями, с которыми вне изоляции «знакомились» бы естественным путём», — уточнил специалист в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

Ещё одной причиной является недостаточный охват прививкой против гриппа, заключил Коновалов.

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