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Инфекционист Коновалов заявил, что причиной тяжёлого течения гриппа у детей может быть «иммунный долг»

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Инфекционист, специалист по вакцинации, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал, что дети в этом сезоне тяжело переносят грипп, поскольку многие из них не имеют иммунитета.
Инфекционист Коновалов заявил, что причиной тяжёлого течения гриппа у детей может быть «иммунный долг»
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«В текущую эпидемиологическую ситуацию вносит существенный вклад такое понятие, как «иммунный долг». Суть его в том, что многие дети в пандемию COVID-19 не контактировали со сверстниками в школах, детских садах и других общественных местах. Поэтому они не имеют опыта встречи со многими вирусами и бактериями, с которыми вне изоляции «знакомились» бы естественным путём», — уточнил специалист в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

Ещё одной причиной является недостаточный охват прививкой против гриппа, заключил Коновалов.

Ранее главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

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