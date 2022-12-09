Супруга Виктора Бута рассказала, что после дороги из США он чувствует себя «ужасно»

Вернувшийся на родину гражданин России Виктор Бут чувствует себя «ужасно» после долгой дороги из Соединённых Штатов, сообщила его супруга Алла Бут. Она рассказала, что мужчина «не спал три дня».

«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», — сказала она ТАСС.

По её словам, Виктор Бут благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Всё обсудили», — сказала супруга.

По её словам, одна из служащих тюрьмы купила россиянину одежду за личные деньги.

Во время обмена американская сторона извинилась перед Бутом за то, что не успела подготовить для передачи его рисунки и документы. В ближайшее время они должны быть переданы российскому посольству.

Сам Бут ранее сообщил, что прежде всего ему нужно выспаться.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Самолёт с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2.