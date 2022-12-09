Бут рассказал о своих планах на ближайшее время
Как он рассказал РИА Новости по телефону из машины, на которой он вместе с встретившими его в аэропорту женой и матерью ехал домой, пока что он планирует отоспаться.
«Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности... Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», — сказал он.
Ранее адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на Грайнер.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута. Согласно последним данным, самолёт с Бутом уже приземлился в аэропорту Внуково-2.