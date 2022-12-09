Освобождённый из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США российский бизнесмен Виктор Бут рассказал о своих планах на ближайшее время.

Как он рассказал РИА Новости по телефону из машины, на которой он вместе с встретившими его в аэропорту женой и матерью ехал домой, пока что он планирует отоспаться.

«Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности... Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», — сказал он.

Ранее адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута. Согласно последним данным, самолёт с Бутом уже приземлился в аэропорту Внуково-2.