Адвокат: переговоры об обмене Бута на Грайнер велись в атмосфере полной секретности
- AP
«Переговоры об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер велись в атмосфере полной секретности. Это было по прямым каналам между Кремлём и Белым домом», — рассказал он.
Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на родину.
В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.