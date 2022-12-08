Адвокат: переговоры об обмене Бута на Грайнер велись в атмосфере полной секретности

Адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

«Переговоры об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер велись в атмосфере полной секретности. Это было по прямым каналам между Кремлём и Белым домом», — рассказал он.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.