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Самолёт с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2

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Самолёт с россиянином Виктором Бутом на борту совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Спецборт приземлился. После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта», — рассказал собеседник агентства.

Ранее МИД России заявил, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

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