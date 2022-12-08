Самолёт с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
«Спецборт приземлился. После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта», — рассказал собеседник агентства.
Ранее МИД России заявил, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.
В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.