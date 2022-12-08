Иммунолог Викулов назвал ношение масок эффективным способом профилактики гриппа

Директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-иммунолог Георгий Викулов рассказал, как обезопасить себя от гриппа А.

Хорошая защита от гриппа А — это ношение масок в общественных местах и мытьё рук, напомнил специалист в разговоре с Nation News.

Уже заболевшим он порекомендовал не заниматься самолечением, а сразу обратиться к специалистам, чтобы снизить риск осложнений.

«Врачи каждый год информируют граждан, как обезопасить себя от гриппа. В первую очередь нужно заниматься иммунопрофилактикой, разумное укрепление иммунитета, немедикаментозные способы защиты, использование медицинских масок и перчаток, — всё это входит в понятие профилактики гриппа», — объяснил иммунолог.

Однако лучше всего в этом отношении поставить прививку от гриппа А, заключил Викулов.

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.