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Иммунолог Викулов назвал ношение масок эффективным способом профилактики гриппа

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Директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-иммунолог Георгий Викулов рассказал, как обезопасить себя от гриппа А.
Иммунолог Викулов назвал ношение масок эффективным способом профилактики гриппа
  • Gettyimages.ru
  • © Petko Ninov

Хорошая защита от гриппа А — это ношение масок в общественных местах и мытьё рук, напомнил специалист в разговоре с Nation News.

Уже заболевшим он порекомендовал не заниматься самолечением, а сразу обратиться к специалистам, чтобы снизить риск осложнений. 

«Врачи каждый год информируют граждан, как обезопасить себя от гриппа. В первую очередь нужно заниматься иммунопрофилактикой, разумное укрепление иммунитета, немедикаментозные способы защиты, использование медицинских масок и перчаток, — всё это входит в понятие профилактики гриппа», — объяснил иммунолог.

Однако лучше всего в этом отношении поставить прививку от гриппа А, заключил Викулов. 

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

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