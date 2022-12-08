Инфекционист Тимаков предупредил о риске заболеть гриппом повторно
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«У переболевшего иммунитет вырабатывается только против конкретного вида гриппа. А сейчас активно циркулируют одновременно более десяти вирусов», — объяснил он в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
От остальных видов гриппа, ОРВИ, коронавируса и иных вирусных инфекций иммунного ответа у переболевшего одним вирусом нет, подчеркнул Тимаков. По его словам, иммунитет, ослабленный после болезни, может не справиться с атакой других вирусов.
Единственная действенная мера защиты — это вакцинация, заключил врач.
Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.