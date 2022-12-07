Терапевт Ярцева рассказала о мерах безопасности в сезон простуды и гриппа

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказала, как защитить себя в период сезона ОРВИ и гриппа.

По словам терапевта, хорошим примером защиты служит «барьерный метод».

«Благодаря этим двум годам антиковидных мер, когда все поголовно носили маски, большая часть людей работали из дома и т. д., реально снижалось количество контактов. Многие работали удалённо, дети учились дистанционно, кто-то меньше ходили в сад, пожилые люди также были изолированы, все пользовались доставкой и меньше ходили в магазин. И таким образом был реально прерван воздушно-капельный путь передачи. Как результат, у нас практически два года не было вспышек по гриппу и другим ОРВИ», — рассказала Ярцева.

Она отметила, что не стоит выходить на работу с высокой температурой.

«У нас привычная ситуация — выпить жаропонижающие и поехать на работу. Не надо работать (с температурой. — RT) — это главное. А в целом ожидаемый всеми коллегами «сезон». Ничего необычного, вспышки эпидемии как таковой нет», — добавила врач.

Она также обратила внимание на то, что необходимо следить за уровнем влажности в помещении.

«Это прямо суперважно, потому что вирусы хорошо садятся на плохую, неподготовленную слизистую. Поэтому в доме обязательно должно быть свежо и проветрено. И желательно не только дома, но и в школах, детских садах и т. д. Воздух должен быть увлажнённым, потому что из-за отопления в помещении становится очень сухо и слизистая страдает. Необходимо также следить за уровнем температуры в доме. В течение дня температура должна быть +21...+23 °C. Больше не надо. Поддержание хорошей экосистемы того места, где вы находитесь, очень важно», — считает иммунолог.

По её мнению, важными факторами являются также здоровый сон и регулярные физические нагрузки.