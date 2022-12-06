Вопрос о выделении дополнительных средств на лечение от COVID-19 рассмотрят в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Дополнительные средства пойдут на оплату лечения застрахованных по ОМС жителей Подмосковья с заболеванием COVID-19. Кроме этого, в Подмосковье особое внимание уделяется реабилитации граждан, которые уже переболели», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он уточнил, что решение о дополнительном финансировании будет принято 8 декабря на заседании Мособлдумы.
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