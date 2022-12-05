Хуснуллин обещал завершить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в марте
Об этом сообщает РИА Новости.
5 декабря Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал на машине по нему.
В ходе беседы российский лидер спросил Хуснуллина, когда будут закончены ремонтные работы левой стороны.
«Если поручение дадите, мы хотели мартом план работ. Думаю, что закончим», — сказал вице-премьер.
Ранее Путин отметил важность сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной частью России.
19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.
Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.