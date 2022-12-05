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Диетолог Круглова посоветовала брать цитрусовые, бананы и орехи для дорожных перекусов

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Врач-диетолог петербургского медицинского центра «Проект здоровье» Наталья Круглова рассказала, какой перекус больше всего подходит для путешествия.
Диетолог Круглова посоветовала брать цитрусовые, бананы и орехи для дорожных перекусов
  • Gettyimages.ru

Скоропортящиеся продукты нужно успеть употребить в течение двух часов. К ним относятся кисломолочные напитки и бутерброды, отметила эксперт в беседе с Life.ru.

Из долго хранящихся продуктов она посоветовала взять в дорогу цельнозерновые батончики с добавлением сухофруктов, а также фруктовое пюре без сахара, орехи и семечки без соли, ультрапастеризованное молоко.

По её словам, для дорожных перекусов подойдут также цитрусовые фрукты и бананы, но перед отправлением их нужно обязательно вымыть.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.

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