Глава МЧС России Куренков вылетел в Нижневартовск
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.
Пресс-служба МЧС России заявила, что более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске.