Глава МЧС России Куренков вылетел в Нижневартовск

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошло частичное обрушение жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Пресс-служба МЧС России заявила, что более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске.

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