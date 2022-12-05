Глава МЧС России Куренков вылетел в Нижневартовск

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошло частичное обрушение жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Пресс-служба МЧС России заявила, что более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске.