Следователи возбудили дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске

Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает СК по Югре в своём Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека погибли, не менее пятерых получили вред здоровью различной степени тяжести, разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске. Согласно последним, уточнённым данным, в результате трагедии погибли четыре человека.