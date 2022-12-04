Два человека пострадали при обрушении этажей в пятиэтажном доме в Нижневартовске

Два человека пострадали в результате обрушения двух этажей в жилом доме в Нижневартовске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме. Предварительно, пострадали два человека, у них ожоги», — сказал собеседник.

Как отметили агентству, по предварительным данным, в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в посёлке Тымовское Сахалинской области произошёл взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей здания. В результате трагедии погибли люди.