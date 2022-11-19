«Обрушение с пятого по первый этаж»: что известно о взрыве газа в жилом доме на Сахалине

В пятиэтажном жилом доме в посёлке Тымовское Сахалинской области произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек. На месте трагедии продолжается разбор завалов. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося два уголовных дела. Предварительно, причиной ЧП стал взорвавшийся газовый баллон.

19 ноября ранним утром по московскому времени в пятиэтажном жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, погибли девять человек. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо — дети», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Предварительно, под завалами может находиться ещё один человек.

Наряду с этим РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщало о девяти пострадавших.

В Тымовское также вылетел самолёт санитарной авиации с бригадой реаниматологов на борту. «При необходимости будут приниматься дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим», — заявили в региональном Минздраве.

Как отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Губернатор региона заявил, что пострадавшие получат материальную помощь.

«Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное — предоставим жильё. Сначала временное, а потом и постоянное», — подчеркнул Лимаренко.

По его словам, немедленно будет выделено по 30 тыс. рублей от администрации города. Семьям, потерявшим жильё, выплатят по 500 тыс. рублей. Родственникам погибших — по 1 млн рублей, добавил глава региона. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатят по 400 тыс. рублей.

Сообщение о ЧП

Примерно в 13:00 по местному времени в МЧС поступило сообщение о взрыве в одном из домов в посёлке Тымовское.

«В посёлке Тымовское Сахалинской области произошёл взрыв бытового газа (предварительная версия) в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — говорилось в сообщении пресс-службы МЧС.

Сразу после инцидента начался разбор завалов и поиск людей. К ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Также на место ЧП вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

Как указывал губернатор региона Валерий Лимаренко, на месте работают все оперативные службы, включая медиков. Администрацией муниципального образования был сформирован оперативный штаб. Сам глава Сахалинской области вылетел в Тымовский район вместе с зампредом правительства региона, министром ЖКХ и руководителем агентства по делам ГО и ЧС.

«Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва», — отмечал Лимаренко в своём Telegram-канале.

Кроме того, для жителей пострадавшего от взрыва дома организовали пункт временного размещения: «Он располагается в местном Доме культуры на улице Кировская, 68. Внутри тепло, организованы спальные места, есть горячее питание, вода и другие нужные людям вещи».

Расследование

Следственный комитет России по факту случившегося возбудил два уголовных дела.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту взрыва и последующего обрушения в жилом доме по улице Библиотечной в посёлке городского типа Тымовское возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Разбор завалов на месте ЧП

Отмечается, что на место ЧП незамедлительно направился руководитель регионального следственного управления Бэликто Базаров, а также следователи-криминалисты и следователь второго отдела по расследованию особо важных дел. Сотрудники СК проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь, для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб также выехал прокурор Тымовского района. При этом прокуратура Сахалинской области организовала проверку, по результатам которой могут быть приняты меры реагирования.

Как сообщили в администрации Тымовского района, произошедшее является несчастным случаем: «В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом».