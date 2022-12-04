МЧС: число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырёх
Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до четырёх, сообщает пресс-служба МЧС России.
- РИА Новости
«Число погибших выросло до четырёх», — приводит РИА Новости сообщение.
В ликвидации последствий происшествия участвуют 109 человек и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске.
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