МЧС: число погибших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до четырёх

Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до четырёх, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Число погибших выросло до четырёх», — приводит РИА Новости сообщение.

В ликвидации последствий происшествия участвуют 109 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске.