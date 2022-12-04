Прокуратура начала проверку после обрушения жилого дома в Нижневартовске

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Прокуратура начала проверку после обрушения жилого дома в Нижневартовске в ХМАО.
Прокуратура начала проверку после обрушения жилого дома в Нижневартовске
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратурой Нижневартовска организована проверка по факту обрушения дома в городе Нижневартовске», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, 4 декабря в пятиэтажном жилом доме произошёл взрыв газовоздушной смеси, что привело к обрушению двух этажей многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли пять человек.

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