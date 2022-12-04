В Нижневартовске ввели режим ЧС муниципального характера
- РИА Новости
«Могу вам подтвердить, что режим ЧС введён, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Уточняется, что режим ЧС введён, чтобы максимально эффективно взаимодействовать разным спецслужбам из разных ведомств.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате частичного обрушения здания погибли шесть человек.