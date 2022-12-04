В Нижневартовске ввели режим ЧС муниципального характера

В пресс-службе администрации Нижневартовска заявили о введении режима ЧС муниципального характера после частичного обрушения пятиэтажного дома, в результате чего погибли люди.

РИА Новости

«Могу вам подтвердить, что режим ЧС введён, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют», — цитирует пресс-службу ТАСС. Уточняется, что режим ЧС введён, чтобы максимально эффективно взаимодействовать разным спецслужбам из разных ведомств. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. Согласно последним данным, в результате частичного обрушения здания погибли шесть человек.