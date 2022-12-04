Мэр Нижневартовска заявил о развёртывании пункта временного размещения в связи с ЧП

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил о развёртывании пункта временного размещения в школе после обрушения в многоэтажке.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Telegram.

«Все пострадавшие находятся в окружной больнице. Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь», — указал мэр.

Он отметил, что для обогрева людей предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных.

«Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда. Поручил создать горячую линию. На базе 8-й школы разворачивается пункт временного размещения», — написал Кощенко.

Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске. Согласно последним, уточнённым данным, в результате трагедии погибли четыре человека.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.