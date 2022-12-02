Путин пообещал помочь с реновацией санатория для глухих «Маяк» в Краснодарском крае

Президент России Владимир Путин пообещал помочь с реновацией санатория для глухих «Маяк», который расположен в Краснодарском крае, и выделить на это средства из президентского фонда.

Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.

Присутствовавший на встрече председатель белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрий Шашнин рассказал о желании общества глухих реализовать проект, нацеленный на круглогодичную работу «Маяка».

Однако, отметил Шашнин, для этого необходима реновация санатория, включая строительство новых спортивных и оздоровительных площадок, а также покупку медицинского и реабилитационного оборудования.

Он попросил российского президента помочь с финансированием данного проекта.

«Я готов сделать это из президентского резервного фонда... Реализовывать будете вы, мы вам только поможем», — сказал Путин.

RT вёл трансляцию мероприятия.

Путин также пообещал обсудить тему индексации пенсий работающим инвалидам.