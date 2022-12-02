Путин пообещал помочь с реновацией санатория для глухих «Маяк» в Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.
Присутствовавший на встрече председатель белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрий Шашнин рассказал о желании общества глухих реализовать проект, нацеленный на круглогодичную работу «Маяка».
Однако, отметил Шашнин, для этого необходима реновация санатория, включая строительство новых спортивных и оздоровительных площадок, а также покупку медицинского и реабилитационного оборудования.
Он попросил российского президента помочь с финансированием данного проекта.
«Я готов сделать это из президентского резервного фонда... Реализовывать будете вы, мы вам только поможем», — сказал Путин.
RT вёл трансляцию мероприятия.
Путин также пообещал обсудить тему индексации пенсий работающим инвалидам.