«Должны быть обеспечены всем необходимым для реабилитации»: Путин — о поддержке военных, тяжело раненных в ходе СВО

В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. В центре внимания — вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, а также инклюзивного образования и реабилитации. RT ведёт трансляцию.