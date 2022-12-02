В Госдуме прокомментировали идею создания генетического паспорта для детей-сирот

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение по проведению обязательных генетических тестов детям-сиротам.

По мнению депутата, данная мера избыточна.

«Анонимность в данном конкретном случае позволяет сохранить зарождающиеся семейные отношения в приёмной семье между новыми родителями и ребёнком. Да, теоретически у ребёнка должно быть право знать биологических родителей, но вместе с тем, с учётом действующего законодательства, мне кажется, на данный момент это некорректно», — считает собеседница RT.

Бессараб отметила, что усыновители должны знать о проявившихся генетических заболеваниях ребёнка, но вместе с тем добавила, что данная инициатива некорректна с моральной точки зрения.

«Иногда, эти знания не приносят удовлетворения ни одной из сторон… Безусловно, если есть заболевания, которые уже проявились и носят хронический характер, родители обязательно об этом предупреждаются», — добавила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил проводить обязательные генетические тесты детям-сиротам, подлежащим усыновлению.

В своём обращении, законодатель отметил, что зачастую детские дома и потенциальные усыновители не имеют информации о его биологических родителях и о возможных скрытых наследственных заболеваниях.