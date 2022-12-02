В Госдуме прокомментировали идею создания генетического паспорта для детей-сирот

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение по проведению обязательных генетических тестов детям-сиротам.
В Госдуме прокомментировали идею создания генетического паспорта для детей-сирот
  • РИА Новости

По мнению депутата, данная мера избыточна.

«Анонимность в данном конкретном случае позволяет сохранить зарождающиеся семейные отношения в приёмной семье между новыми родителями и ребёнком. Да, теоретически у ребёнка должно быть право знать биологических родителей, но вместе с тем, с учётом действующего законодательства, мне кажется, на данный момент это некорректно», — считает собеседница RT.

Бессараб отметила, что усыновители должны знать о проявившихся генетических заболеваниях ребёнка, но вместе с тем добавила, что данная инициатива некорректна с моральной точки зрения.

«Иногда, эти знания не приносят удовлетворения ни одной из сторон… Безусловно, если есть заболевания, которые уже проявились и носят хронический характер, родители обязательно об этом предупреждаются», — добавила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил проводить обязательные генетические тесты детям-сиротам, подлежащим усыновлению.

В своём обращении, законодатель отметил, что зачастую детские дома и потенциальные усыновители не имеют информации о его биологических родителях и о возможных скрытых наследственных заболеваниях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить