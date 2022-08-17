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В России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил наделить детей под опекой правом наследования. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна
  • РИА Новости

В своём обращении политолог отметил, что гражданское законодательство определяет семь очередей наследования имущества по степени родства.

Например, в шестой очереди при отсутствии более близких родственников право на наследство возникает у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.

Таким образом, граждане, которых наследодатель при жизни мог видеть два-три раза или не видеть вовсе, имеют право на наследование его собственности, а ребёнок под опекой, с которым опекун мог прожить десять лет, видел его каждый день, занимался его воспитанием и обучением, с которым сложились отношения родитель — ребёнок, не имеет права на наследование, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трёх лет, в одну из очередей наследования по закону», — говорится в обращении.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко также подчеркнул в беседе с RT, что если ребёнок был просто взят в опеку из детского дома и жил у опекунов, то у него в настоящее время нет прав наследования, в отличие от детей, которые были усыновлены или удочерены.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран.

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