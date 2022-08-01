В Госдуму внесён проект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран

В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России для граждан недружественных стран.

Документ размещён в электронной базе парламента.

Его авторами являются депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова.

Сейчас недружественными для России считаются США, Великобритания, все страны Евросоюза, Украина, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что около 260 семей в регионе заявили о готовности принять сирот из Донбасса.

Также, как сообщал телеканал «360», органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи около 900 детей с начала 2022 года.