военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран

Короткая ссылка
В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России для граждан недружественных стран.
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран
  • РИА Новости

Документ размещён в электронной базе парламента.

Его авторами являются депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова.

Сейчас недружественными для России считаются США, Великобритания, все страны Евросоюза, Украина, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что около 260 семей в регионе заявили о готовности принять сирот из Донбасса.

Также, как сообщал телеканал «360», органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи около 900 детей с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить