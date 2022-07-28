Воробьёв: около 260 семей Подмосковья готовы принять сирот из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что около 260 семей в регионе заявили о готовности принять сирот из Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас порядка 260 семей, которые готовы их (детей. — RT) взять на воспитание. Понятно, что каждый такой ребёнок требует особого внимания, в том числе и материальных затрат», — сказал Воробьёв.

Глава региона отметил, что готовые взять детей семьи активно работают с органами соцзащиты на местах.

Также в Подмосковье запустили единую горячую линию по вопросам усыновления и опекунства.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.