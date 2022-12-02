В Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот
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В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с Семейным кодексом России усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
При этом, объективно, зачастую детские дома и потенциальные усыновители не имеют информации о его биологических родителях и о возможных скрытых наследственных заболеваниях.
В то же время сегодня нет системы обязательного проведения генетических тестов для детей-сирот, которые могли бы показать мутации определённых генов, выявить высокий риск возникновения серьёзного заболевания с дебютом в малолетнем или подростковом возрасте, отметил парламентарий.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательных генетических тестов и создания генетических паспортов для детей-сирот, подлежащих усыновлению (удочерению)», — говорится в тексте обращения.
Ранее в России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна.