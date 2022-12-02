В Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил проводить обязательные генетические тесты детям-сиротам, подлежащим усыновлению. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с Семейным кодексом России усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом, объективно, зачастую детские дома и потенциальные усыновители не имеют информации о его биологических родителях и о возможных скрытых наследственных заболеваниях.

В то же время сегодня нет системы обязательного проведения генетических тестов для детей-сирот, которые могли бы показать мутации определённых генов, выявить высокий риск возникновения серьёзного заболевания с дебютом в малолетнем или подростковом возрасте, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательных генетических тестов и создания генетических паспортов для детей-сирот, подлежащих усыновлению (удочерению)», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна.