Онищенко рекомендовал россиянам прививаться от свиного гриппа

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам необходимо вакцинироваться от свиного гриппа (H1N1) из-за тяжёлого течения заболевания.

Грипп H1N1 достаточно тяжело протекает, болеют в том числе и дети, предупредил он в разговоре с НСН.

«Он начинается с высокой температуры. Температура держится 4—5 дней, как и положено при гриппе. Особенных симптомов нет — это головная боль, интоксикация, потливость и так далее… Поэтому все меры, которые мы использовали при коронавирусе, должны быть использованы и здесь. Это масочный режим… Тем, кто не привился, настоятельно рекомендую это сделать», — сказал Онищенко.

Ранее «Известия» сообщали о результатах исследования, которое показало, что 54% россиян при появлении симптомов простуды или гриппа продолжают посещать работу.