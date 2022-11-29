Врач Котешкова посоветовала сделать прививку от COVID-19 во избежание постковидного диабета

Врач-эндокринолог, заведующая отделением обучения и лечения диабета «Эндокринологического диспансера ДЗМ» Ольга Котешкова отметила, что инфекции могут спровоцировать развитие сахарного диабета.

«У нас существует единственная концепция профилактики сахарного диабета — использование прививок, чтобы пациенты меньше болели, чтобы не болели гриппом, чтобы не было ковида. После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом... Поэтому однозначно — прививки нужно ставить», — отметила Котешкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.