Врач Котешкова посоветовала сделать прививку от COVID-19 во избежание постковидного диабета

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Врач-эндокринолог, заведующая отделением обучения и лечения диабета «Эндокринологического диспансера ДЗМ» Ольга Котешкова отметила, что инфекции могут спровоцировать развитие сахарного диабета.
Врач Котешкова посоветовала сделать прививку от COVID-19 во избежание постковидного диабета
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«У нас существует единственная концепция профилактики сахарного диабета — использование прививок, чтобы пациенты меньше болели, чтобы не болели гриппом, чтобы не было ковида. После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом... Поэтому однозначно — прививки нужно ставить», — отметила Котешкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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