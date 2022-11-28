В Госдуме прокомментировали идею открытия в больницах магазинов с необходимыми товарами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение по созданию в медучреждениях магазинов товаров первой необходимости.

По мнению депутата, данная мера на законодательном уровне была бы избыточной.

«Потому что сегодня всё регулирует рынок. Мы часто сейчас посещаем госпитали и другие медицинские учреждения, и в холлах стационарных и полустационарных организаций, как правило, размещены торговые точки, где как раз продают товары первой необходимости», — рассказала Бессараб.

Комментируя идею освобождения товаров от НДС, она отметила, что сейчас в России существует мера снижения уплаты НДС.

«Например, на лекарственные препараты или товары для детей. Поэтому, на мой взгляд, если допустить, что такие снижения будут в торговых точках при медицинских организациях, то это будет нарушением торговой конкуренции. Что, в свою очередь, может привести к мошенническим действиям», — добавила собеседница RT.

Она также отметила, что в России существуют благотворительные и волонтёрские организации, которые могут помогать тем гражданам, которые не располагают возможностью самостоятельно приобрести товары первой необходимости.

«Достаточно много организаций, которые занимаются этой проблематикой. И было бы удобно, если бы административный персонал больниц смог бы сообщать в благотворительную организацию, что есть люди, которым требуется помощь», — заключила парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создавать при медучреждениях магазины товаров первой необходимости, в цену которых не будет включён НДС.