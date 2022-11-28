Узнать больше

В России предложили открыть в больницах магазины с необходимыми товарами без уплаты НДС

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создавать при медучреждениях магазины товаров первой необходимости, в цену которых не будет включён НДС. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили открыть в больницах магазины с необходимыми товарами без уплаты НДС

    В обращении политолог отметил, что находящиеся на стационарном лечении граждане имеют регулярную потребность в товарах первой необходимости, средствах личной гигиены и иной продукции.

    При этом у таких граждан не всегда могут быть родственники, которые имеют возможность приносить и передавать данную продукцию, а режим пребывания в медицинских организациях, как правило, не позволяет пациентам покидать учреждение, отметил Орлов.

    «В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобождённые от НДС)», — говорится в тексте обращения.

    Ранее в Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до семи лет.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Дзен
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить