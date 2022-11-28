В России предложили открыть в больницах магазины с необходимыми товарами без уплаты НДС

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создавать при медучреждениях магазины товаров первой необходимости, в цену которых не будет включён НДС. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что находящиеся на стационарном лечении граждане имеют регулярную потребность в товарах первой необходимости, средствах личной гигиены и иной продукции.

При этом у таких граждан не всегда могут быть родственники, которые имеют возможность приносить и передавать данную продукцию, а режим пребывания в медицинских организациях, как правило, не позволяет пациентам покидать учреждение, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобождённые от НДС)», — говорится в тексте обращения.

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