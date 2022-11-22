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В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить родителей бесплатным питанием и спальным местом при госпитализации детей в возрасте до семи лет. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет
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В обращении законодатель отметил, что в соответствии с законодательством родитель имеет право на бесплатное питание и спальное место при нахождении на госпитализации с ребёнком до достижения им возраста четырёх лет либо при наличии медицинских показаний.

При этом, как он отметил, дети в возрасте четырёх — семи лет далеко не всегда способны осуществлять уход за собой, следить за своим состоянием и объективно рассказывать о нём, особенно в условиях, которые потребовали госпитализации.

Кроме этого, дети в данном возрасте при самостоятельном нахождении в медицинском учреждении могут испытывать повышенный стресс, что нежелательно, тем более при болезни, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребёнка в возрасте до семи лет включительно», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что более 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах России.

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