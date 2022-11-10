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Мурашко сообщил, что более 12 тысяч детей прошли медосмотры в новых регионах России

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Российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил, что более 12 тысяч детей прошли медосмотры в новых регионах России
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«Сегодня под руководством специалистов центра (НМИЦ здоровья детей. — RT) проводятся профилактические осмотры в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожье и Херсонской области», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко добавил, что с 1 ноября в общеобразовательных учреждениях и детских садах работают около 500 специалистов.

«Сегодня уже осмотрено более 12 тыс. маленьких пациентов, семь из которых направляются сейчас на лечение в ведущие клиники страны», — подчеркнул глава Минздрава.

В мае Мурашко сообщил, что Россия поставила более 5 тыс. т медикаментов в ДНР и ЛНР за последние годы.

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