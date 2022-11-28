Врач Колесникова рассказала, что генетический тест поможет решить проблему коррекции веса

Врач-генетик, член Экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова посоветовала сдать генетический тест тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

«Проблема заключается в том, что каждый человек и заложенная в нём информация уникальны. Средства, которые помогли одному человеку, могут оказаться бесполезны для другого. Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от возможностей и особенностей своего организма, в том числе генетических», — объяснила она «Известиям».

По словам Колесниковой, в случае обнаружения генетических вариантов, которые влияют на риск набора веса и ожирения, врачи дают пациенту индивидуальные и максимально эффективные рекомендации, чтобы избавиться от проблемы.

В результате сокращается время, которое многие люди тратят на поиск подходящего рациона питания или вариантов физической активности.

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