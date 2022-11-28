Узнать больше

Врач Колесникова рассказала, что генетический тест поможет решить проблему коррекции веса

Короткая ссылка
Врач-генетик, член Экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова посоветовала сдать генетический тест тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.
Врач Колесникова рассказала, что генетический тест поможет решить проблему коррекции веса
  • Gettyimages.ru

«Проблема заключается в том, что каждый человек и заложенная в нём информация уникальны. Средства, которые помогли одному человеку, могут оказаться бесполезны для другого. Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от возможностей и особенностей своего организма, в том числе генетических», — объяснила она «Известиям».

По словам Колесниковой, в случае обнаружения генетических вариантов, которые влияют на риск набора веса и ожирения, врачи дают пациенту индивидуальные и максимально эффективные рекомендации, чтобы избавиться от проблемы.

В результате сокращается время, которое многие люди тратят на поиск подходящего рациона питания или вариантов физической активности.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить