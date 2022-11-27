Песков: резолюция о признании России «спонсором терроризма» говорит об оголтелой русофобии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о принятой Европарламентом резолюции о признании России «спонсором терроризма», заявил, что оголтелая русофобия и ненависть к России льются через край.

«Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льётся через край», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что резолюция не является юридически обязывающей.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».