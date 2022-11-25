Замглавы Минпромторга Иванов допустил сокращение экспорта российских удобрений на 10%

Объём экспорта российских удобрений в 2022 году может сократиться на 10% при полном обеспечении внутреннего рынка, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов.

«По экспорту, я думаю, процентов на десять сократятся объёмы в этом году по сравнению с прошлым периодом», — цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, в силу хорошей мировой конъюнктуры по ценам в денежном выражении Россия выйдет на уровень прошлого года.

Иванов пояснил, что, несмотря на ограничения, страна может сохранить высокий уровень поставок при безусловном обеспечении внутреннего рынка, который растёт на 7—10% в годовом выражении.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что из-за санкций с марта по сентябрь экспорт российских удобрений сократился на 38% по сравнению с прошлым годом.

15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.

В ЕС заявили, что европейские санкции не распространяются на участников торговли российскими удобрениями.