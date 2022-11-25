В Евросоюзе разъяснили вопрос санкций в отношении поставок российских удобрений
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«Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии «6B» США, а также обновлённого и детального руководства Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.
По словам Стано, согласно указанным документам, банки, страховщики, транспортники и другие участники торговли смогут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений.
Он подчеркнул, что рестрикции изначально не были направлены против торговли российской сельхозпродукцией.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что из-за санкций с марта по сентябрь экспорт российских удобрений сократился на 38% по сравнению с прошлым годом.
15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.