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В Евросоюзе разъяснили вопрос санкций в отношении поставок российских удобрений

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ЕС и партнёры обеспечили участников торговли продовольствием и удобрениями необходимыми сведениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
В Евросоюзе разъяснили вопрос санкций в отношении поставок российских удобрений
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии «6B» США, а также обновлённого и детального руководства Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.

По словам Стано, согласно указанным документам, банки, страховщики, транспортники и другие участники торговли смогут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений.

Он подчеркнул, что рестрикции изначально не были направлены против торговли российской сельхозпродукцией.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что из-за санкций с марта по сентябрь экспорт российских удобрений сократился на 38% по сравнению с прошлым годом.

15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.

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