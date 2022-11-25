В Евросоюзе разъяснили вопрос санкций в отношении поставок российских удобрений

ЕС и партнёры обеспечили участников торговли продовольствием и удобрениями необходимыми сведениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии «6B» США, а также обновлённого и детального руководства Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.

По словам Стано, согласно указанным документам, банки, страховщики, транспортники и другие участники торговли смогут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений.

Он подчеркнул, что рестрикции изначально не были направлены против торговли российской сельхозпродукцией.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что из-за санкций с марта по сентябрь экспорт российских удобрений сократился на 38% по сравнению с прошлым годом.

15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.