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Психиатр Толоконин предупредил о риске развития аутоиммунных заболеваний на почве стресса

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Психиатр, сексолог и психотерапевт Артём Толоконин предупредил, что у людей, регулярно пребывающих в состоянии стресса, развиваются серьёзные гормональные, аутоиммунные и другие заболевания.
Психиатр Толоконин предупредил о риске развития аутоиммунных заболеваний на почве стресса
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Регулярный стресс приводит к гормональному сбою, сообщил врач в разговоре с Life.ru.

У женщин это проявляется в виде избыточного веса, тревожности, бессонницы, также может начаться бесконтрольная тяга к еде из-за желания «заесть» негативные эмоции, уточнил психиатр.

«Стресс провоцирует заболевания воспалительного характера. Гормон кортизол при повышенных значениях в результате стресса не способен эффективно справляться со своей задачей, отсюда возникают различные заболевания», — отметил Толоконин.

По его словам, у находящихся в стрессе людей часто наблюдаются аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, волчанка, диабет 1-го типа). Также стресс влияет на работу ЖКТ — у подверженных переживаниям людей часто наблюдается синдром раздражённого кишечника.

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