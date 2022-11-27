Узнать больше

Гастроэнтеролог Габуев назвал полезные фрукты для утреннего рациона

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев посоветовал в беседе с RT фрукты, которые стоит включить в утренний рацион.

«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, а их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления. Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром. Помимо этого, бананы отлично насыщают и надолго оставляют чувство сытости», — уточнил он.

Магний в бананах не окажет негативного влияния на сердце, поскольку в одном фрукте содержится, как правило, не более 10% суточной нормы, отметил собеседник RT.

«Такое количество магния не влияет негативно на органы человека. Однако всё равно нагрузка на сердечно-сосудистую систему может возрасти в случае злоупотребления фруктом натощак. У бананов есть много полезных свойств. Они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отёков», — рассказал врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu.

Но, по его словам, в любом случае рацион должен быть сбалансирован, поэтому нельзя употреблять в пищу чрезмерное количество бананов.

«К ним с осторожностью надо относиться людям с диабетом. Перебор с этим фруктом может привести как к набору веса, так и к более серьёзным последствиям для организма», — заключил эксперт.

Кроме того, как напомнил Габуев, в грейпфрутах содержится много витамина С, калия и клетчатки, которые положительно влияют на иммунитет, а киви богат ферментом актинидином.

«Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи. Яблоки помогают контролировать количество холестерина в организме, а в кожуре содержится клетчатка, которая помогает работе ЖКТ», — заключил врач.

Ранее врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, чем с точки зрения правильного питания можно заменить сладости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить