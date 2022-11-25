ФАС удовлетворила ходатайство «Смарт Сервиса» о приобретении российского бизнеса KFC

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC... В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнёрских ресторанов», — отмечается в заявлении.

ООО «Смарт Сервис Лтд» планирует приобрести у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс».

При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнёрские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» — о продаже своих российских активов.

Позднее ФАС поступило ходатайство «Смарт Сервиса» о приобретении российского бизнеса KFC.