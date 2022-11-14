ФАС получила ходатайство «Смарт Сервиса» о приобретении российского бизнеса KFC
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Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
«ФАС получила от ООО «Смарт Сервис Лтд» ходатайство о приобретении российского бизнеса YUM! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что служба оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.
Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» — о продаже своих российских активов.