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Владелец KFC продаст бизнес в России локальному оператору

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Компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.
Владелец KFC продаст бизнес в России локальному оператору
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте компании.

Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.

Как сообщил РИА Новости источник в компании, бывшие рестораны KFC будут открыты под брендом Rostic's. Всего планируется открытие около 70 точек.

По словам источника, открытие первых ресторанов планируется осуществить в декабре текущего года.

Ранее стало известно, что владелец KFC ведёт переговоры о продаже ресторанов в России.

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