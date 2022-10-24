Владелец KFC продаст бизнес в России локальному оператору

Компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.

Об этом говорится на сайте компании.

Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.

Как сообщил РИА Новости источник в компании, бывшие рестораны KFC будут открыты под брендом Rostic's. Всего планируется открытие около 70 точек.

По словам источника, открытие первых ресторанов планируется осуществить в декабре текущего года.

Ранее стало известно, что владелец KFC ведёт переговоры о продаже ресторанов в России.