Владелец KFC продаст бизнес в России локальному оператору
- Gettyimages.ru
Об этом говорится на сайте компании.
Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.
Как сообщил РИА Новости источник в компании, бывшие рестораны KFC будут открыты под брендом Rostic's. Всего планируется открытие около 70 точек.
По словам источника, открытие первых ресторанов планируется осуществить в декабре текущего года.
Ранее стало известно, что владелец KFC ведёт переговоры о продаже ресторанов в России.