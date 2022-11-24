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Врач Шахнович рассказал о головных болях на фоне ожирения

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Доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о связи между приступами головной боли и избыточным весом.
Врач Шахнович рассказал о головных болях на фоне ожирения
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Метаболический синдром, который проявляется ожирением, приводит к системному атеросклерозу, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

Это заболевание сосудов всего организма, когда они теряют свою эластичность и становятся уязвимыми для отложений холестерина (или бляшек), что нарушает кровообращение многих органов, в том числе головного мозга.

«Клетки головного мозга питаются за счёт кислорода, а кислород несёт кровь. Нарушение проходимости сосудов сердечно-сосудистой системы приводит к тому, что снижается поступление крови в головной мозг, и это является одной из причин головной боли», — отметил Шахнович.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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