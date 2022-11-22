Врач Кондрахин напомнил, что сидячий образ жизни провоцирует развитие гипертонии и ожирения

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что при недостатке физической активности и сидячем образе жизни возникает повышенный риск обострения хронических заболеваний и развития новых.

«Когда человек сидит целыми днями, это приводит к тому, что все органы работают в состоянии постоянного закисления, нет обмена крови. В малом тазу, ногах кровь практически застаивается, при этом работают мозг, лёгкие и сердце — получается разобщение. Постепенно набирается жир, появляются живот и бёдра — это как раз то, что организм не смог убрать. Организм со временем начинает сбоить, повышается давление», — уточнил Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

Чтобы избежать проблем из-за малоподвижного образа жизни, важно не отказываться от физических нагрузок полностью, отметил врач.

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