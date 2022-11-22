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Специалист Петухова назвала симптомы, сигнализирующие о необходимости обратиться к психологу

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Ангелина Шурпина
Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова в беседе с RT рассказала о симптомах, которые сигнализируют о необходимости посетить психолога.
Специалист Петухова назвала симптомы, сигнализирующие о необходимости обратиться к психологу
  • Gettyimages.ru
  • © SDI Productions

Как подчеркнула эксперт, к тревожным симптомам относятся тяжёлые переживания и состояния, сопровождающиеся навязчивыми мыслями, нарушением сна и аппетита, апатия, чувство вины и стыда, страхи, панические атаки, ощущение беспомощности, чрезмерное беспокойство о внешнем виде, а также нарушение рабочих процессов.

«Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку», — рассказала специалист.

Очень важно анализировать своё эмоциональное состояние, посоветовала Петухова: например, вы стали чаще плакать или появились внезапные головокружения, перепады настроения, нет целей, смыслов, не хватает энергии.

Вместе с этим эксперт добавила, что важно обращать внимание на симптомы, которые вам обычно несвойственны, и на состояние здоровья, особенно когда врачи не могут найти причину недомогания.

Она также отметила, что в зоне риска находятся впечатлительные и мнительные люди, которые недавно пережили стрессовые ситуации, например развод или разлуку с близкими.

Кроме того, по словам Петуховой, ещё одним сигналом может быть состояние, когда человек осознаёт, что ему плохо, но при этом не понимает, из-за чего именно.

Или же, например, у него может быть очень много негативных мыслей, а во всех проблемах, по его мнению, виноваты другие люди — в такой ситуации также стоит обратиться к специалисту, заключила собеседница RT.

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