Губернатор Гладков: засечная черта формируется на границе Белгородской области с Украиной

В Белгородской области на границе с Украиной формируется засечная черта из соображений безопасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время пресс-конференции.

По его словам, власти готовятся к различным вариантам, поэтому, начиная с апреля, занимаются укреплением рубежей в рамках своих полномочий.

«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал Гладков, слова которого приводит ТАСС.

Работа выполняется «в большом объёме», сообщил Гладков.

В октябре в регионе приступили к установке защитных сооружений. Также в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 6 декабря.

Министерство обороны России накануне сообщило, что российские военные нанесли поражение дивизиону 40-й артбригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область. Там были уничтожены четыре американских гаубицы М777.

Также были нанесены удары по украинским установкам РСЗО «Ураган».

Ведомство также рассказало, как инженерные подразделения ЦВО возводят фортификационные сооружения в зоне СВО.