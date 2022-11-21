Армия России уничтожила украинские РСЗО, из которых велись обстрелы Белгородской области
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Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне министерство также заявило, что ВС России нанесли поражение дивизиону 40-й артбригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область.
Тогда были уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США.