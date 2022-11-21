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Армия России уничтожила украинские РСЗО, из которых велись обстрелы Белгородской области

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Армия России во время контрбатарейной борьбы в Харьковской области нанесла удары по украинским установкам РСЗО «Ураган», из которых ВСУ обстреливали территорию Белгородской области.
Армия России уничтожила украинские РСЗО, из которых велись обстрелы Белгородской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне министерство также заявило, что ВС России нанесли поражение дивизиону 40-й артбригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область.

Тогда были уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США.

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